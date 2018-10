17 condenados à morte por ataques contra igrejas cristãs coptas

Cuanza-Norte regista mais de 500 casos de VIH/Sida

Factores ligados à pobreza, poligamia e poliandria e contaminação dolosa, constituem as principais causas do surgimento de 569 novos casos de VIH/sida no Cuanza-Norte registados no ano em curso, uma cifra inferior comparada com o ano passado em que houve 750 pessoas contaminadas.