Mundo

25 africanos capturados em águas brasileiras

Uma embarcação com 25 africanos a bordo foi capturada sábado à noite no cais de São José de Ribamar, no Estado brasileiro do Maranhão. De acordo com o Governo estadual, os migrantes são provenientes do Senegal, Nigéria, Guiné, Serra Leoae Cabo Verde.

Em declarações ao jornal “Folha de São Paulo”, o delegado Robério Chaves, responsável pelas investigações, revelou que dois cidadãos brasileiros, que também se encontravam a bordo, compraram um barco em Cabo Verde com o objectivo de levar os migrantes africanos ilegalmente para o Brasil.

Metade do dinheiro pago pelos migrantes terá sido usado na compra do barco, enquanto a outra metade terá ficado como lucro para os brasileiros, acrescenta o jornal. Os migrantes serão ouvidos hoje e a sua situação jurídica também será averiguada. O delegado informou que a embarcação passou 35 dias no mar e que os tripulantes passaram muitas necessidades e tinham a comida racionada. Quando o barco pesqueiro os resgatou, estavam há quase cinco dias sem comer, revelou.

Segundo informações da Capitania dos Portos Brasileiros, a embarcação ficou cinco dias à deriva.

O motor terá começado por falhar e, em seguida, as velas terão ficado danificadas durante uma tempestade.