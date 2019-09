26 candidatos fazem debates pela primeira vez na TV

“Picolé cuia”, mas pode prejudicar a saúde

“Picolé cuia”, dizia o menino Cristian dos Santos (nome fictício). “A mamã sempre me dava 50 kwanzas para comprar no “Mamadu”. Mãe e filhos não sabiam, porém, que este produto era confeccionado em péssimas condições de higiene e com substâncias de origem duvidosa, na rua 2 do bairro Avô Kumbi, distrito do Golfe, município do Kilamba Kiaxi.