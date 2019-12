Mundo

300 milhões de pessoas podem abandonar as casas

Quase 300 milhões de pessoas podem abandonar as casas devido à subida do nível do mar, em consequência do aumento da temperatura, gerado pela emissão de gases com efeito de estufa.

Fotografia: DR

O alerta consta num dos relatórios, de 2019, do Painel Inter-governamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) da ONU.

Em vésperas da cimeira da ONU sobre Alterações Climáticas de Madrid (COP25), que começa amanhã, na capital espanhola, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente alertou, no relatório anual, para o aumento da temperatura do planeta em 3,2ºC mesmo que venham a ser cumpridos os compromissos do Acordo de Paris.

Segundo o relatório, que vai ser analisado na cimeira, a temperatura média poderá subir este século até 3,9ºC, a manter-se a actual tendência de emissões.

A COP25, que termina em 13 de Dezembro, tem como base as decisões do Acordo de Paris, um tratado que rege as medidas de redução das emissões poluentes no mundo a partir de 2020.

O acordo prevê a contenção do aquecimento global abaixo dos 2ºC, preferencialmente em 1,5ºC, em 2100, comparativamente aos valores médios da era anterior à Revolução Industrial.