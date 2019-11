Mundo

3,2 milhões de brasileiros desempregados há dois anos

O Brasil tem cerca de 3,2 milhões de pessoas à procura de trabalho há dois anos ou mais, segundo uma sondagem divulgada terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fotografia: DR

Os dados foram retirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) sobre desemprego. O estudo indica que a taxa de pessoas desempregadas ficou estável em 11,8 por cento no terceiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2018 (11,9 por cento).

O IBGE destaca que, do total de desempregados no Brasil, cerca de 3,2 milhões (25,2 por cento) procuravam trabalho há dois anos ou mais, 1,7 milhões (13,6 por cento) entre um ano e dois anos, enquanto 1,8 milhões (14,4 por cento) procurava emprego há menos de um mês.

Em comparação com o trimestre anterior, o desemprego no Brasil recuou 0,2 pontos percentuais, passando de 12 por cento, de Abril a Junho, para 11,8 por cento, de Julho a Setembro.

Esta subida do número de brasileiros que trabalha está associada ao aumento da informalidade, já que houve um aumento de 2,9 por cento no número de empregados sem contrato de trabalho no sector privado.

Além disso, registou-se no terceiro trimestre do ano uma subida de 1,2 por cento no número de trabalhadores por conta própria, que totalizavam 24,4 milhões de pessoas.

De Julho a Setembro, a taxa composta de subutilização da força de trabalho (percentagem de pessoas desocupadas, sub-ocupadas por insuficiência de horas trabalhadas) foi de 24 por cento.



Já o número de pessoas que desistiram de procurar um emprego, classificados pelo IBGE como "desalentados", recuou e ficou em 4,7 milhões de pessoas no terceiro trimestre do ano, face aos 4,9 milhões no trimestre anterior.