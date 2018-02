Mundo

38 mil migrantes africanos recebem ultimato de Israel

Victor Carvalho

O Governo de Israel começou a enviar esta semana ordens de deportação a imigrantes africanos que se encontram no país sem um estatuto oficial que lhes permita a autorização automática de permanência.

Governo israelita está a ser fortemente criticado devido à dura política adoptada contra migrantes que carecem de autorização de residência

Fotografia: Reuters

A decisão já havia sido divulgada há meses, no âmbito de uma lei então aprovada, mas só agora deverá começar a ser aplicada por força do documento assinado pelo primeiro-ministro.

Porém, a questão está muito longe de ser pacífica uma vez que tem motivado numerosos protestos, quer dos atingidos quer de vastos sectores da sociedade israelita que se mostram solidários com eles, recordando que Israel foi largamente fundado e construído por refugiados.

De acordo com a imprensa israelita, são cerca de 38 mil os africanos que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer deportar nos próximos meses. Segundo o novo esquema, que foi agora anunciado nos seus pormenores, cada um dos deportados receberá 3.500 dólares e um bilhete de avião para um país africano não revelado, mas que tudo indica ser o Ruanda ao abrigo de um acordo recentemente assinado entre os dois Governos. Caso o visado recuse, será encarcerado numa prisão israelita por tempo indefinido.

O Governo israelita tem respondido às críticas da sociedade e da oposição referindo que se trata de uma “deportação voluntária”, recordando que milhares de imigrantes foram já retirados do país nos últimos tempos sem que isso levantasse os protestos de agora.

Os críticos pensam o contrário e dizem tratar-se de um eufemismo governamental. Sustentam essa sua posição no facto de que a ameaça de prisão para quem não aceite a deportação desmente a natureza voluntária do processo.



Abaixo-assinado

Um abaixo-assinado que corre no seio da sociedade israelita conseguiu já milhares de assinaturas de médicos, diplomatas, arquitectos e outros, incluindo 36 sobreviventes do Holocausto. Nesse documento, os signatários pedem ao Governo que reconsidere. Algumas pessoas prometem mesmo escondê-los nas suas casas. Mas Benjamin Netanyahu considerou a campanha “sem fundamento e absurda”.

Recuando no tempo e na história, facilmente se verifica que Israel tem tido uma política claramente restritiva em relação aos refugiados oriundos de certos países do continente africano.

Os mais visados, sem que haja uma explicação plausível para isso, têm sido os provenientes do Sudão do Sul e da Eritreia. Os primeiros fogem de uma guerra civil prolongada e os segundos de uma lei que os obriga ao cumprimento do serviço militar obrigatório por tempo indeterminado, que já foi comparada a uma situação de escravatura.

O processo de obtenção de asilo por um africano em Israel é criticado por ser extremamente complicado e cheio de artimanhas legais que o torna quase impossível de concretizar.

Recentemente, um destacado membro do Governo foi ao ponto de admitir, alto e bom som, que prefere dar emprego a um palestiniano do que a um africano.

Um dos problemas que se coloca e que deixa mal o Governo israelita é o facto destas acções de deportação, voluntária ou não, abrangerem quase sempre cidadãos africanos o que contrasta com aquilo que é a sua política externa de relacionamento bilateral com numerosos países.

Em África são conhecidos e elogiados os programas de cooperação que mantém com diversos países africanos e que se têm revelado fundamentais para o apoio ao desenvolvimento do continente.

O problema, ao que parece, é que Israel quer manter um bom relacionamento com África desde que ele se desenrole fora das suas fronteiras, de preferência no próprio continente africano.

De recordar que Benjamin Netanyahu fez em 2016, aquela que foi a primeira visita de um primeiro-ministro de Israel à África Subsariana em mais de 20 anos, depois de uma série de rompimentos diplomáticos.

Depois de passar pelo Quénia, Uganda, Etiópia e Ruanda, o político israelita regressou satisfeito ao seu país e anunciou uma nova era nas relações diplomáticas com o continente africano.

Na ocasião, além dos quatro países que visitou, a Zâmbia e o Sudão do Sul também se comprometeram a cooperar com Israel.

Desde então, Benjamin Netanyahu esteve outras duas vezes em África e discursou na cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), em Junho do ano passado.

Nessa ocasião, Benjamin Netanyahu disse que Israel quer ter o estatuto de observador na União Africana.

O objectivo é, claramente, o de dissolver o bloco de 54 países que garantem a maioria de votos contra Israel nas Nações Unidas e em outros órgãos internacionais.

Países de maioria muçulmana como Marrocos e Senegal mantêm duras críticas contra Israel.

O Sudão proíbe a entrada de cidadãos israelitas no país. A Mauritânia rompeu as relações com o Estado israelita em 2010 em resposta a um bombardeamento do Exército na Faixa de Gaza.

Na África do Sul há, também, uma crescente resistência devido ao apoio dado por Israel ao regime segregacionista do “apartheid”.

Face a isto, a continuada política de deportação de africanos é uma opção que não ajuda a refazer a imagem e o nome de Israel no continente africano, que seria importante para equilibrar as forças neste braço de ferro que mantém com o mundo islâmico para se afirmar no areópago internacional.

Estado moçambicano repatria 53 imigrantes ilegais etíopes

As autoridades moçambicanas repatriaram esta semana 53 etíopes que entraram ilegalmente no país, segundo informação do Serviço Nacional de Migração (SENAMI).

Segundo uma nota daquele departamento, do grupo de 53 etíopes 40 foram encontrados na Gorongosa, centro do país, e os restantes em diversos outros pontos.

Os indivíduos a serem repatriados não possuíam qualquer documentação e todos alegaram estar à procura de melhores condições de vida, refere a nota. Os custos do repatriamento, tal como em casos anteriores, foram pagos pela Organização Internacional das Migrações (OIM).

Entre Janeiro e Setembro de 2017, o Senami repatriou 3.072 pessoas, mais 35 por cento do que em igual período de 2016. A Etiópia esteve entre os países com mais cidadãos repatriados, com 199, numa lista liderada pela Tanzânia, com 2.061.

Independentemente do apoio da OIM, Moçambique desembolsou dos cofres do Estado cerca de 200 mil dólares em 2017 para repatriar estrangeiros em situação ilegal.