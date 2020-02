Mundo

40 migrantes encontrados numa carrinha Na Macedónia

Uma patrulha fronteiriça na Macedónia do Norte deteve, ontem, 40 migrantes que se encontravam numa carrinha perto de uma cidade do Centro do país e deteve também o motorista por suspeita de tráfico de pessoas, anunciou a Polícia.

Fotografia: DR

De acordo com a Polícia, 36 afegãos e quatro paquistaneses foram detectados na carrinha perto da cidade de Stip, 90 quilómetros a Sul de Skopje, a capital da Macedónia do Norte. Os migrantes terão entrado de forma ilegal, provenientes da Grécia e foram transferidos para um centro de detenção, na cidade fronteiriça de Gevgelija, onde vão permanecer até serem reenviados para o país vizinho. A Macedónia

do Norte incluiu-se na designada "Rota dos Balcãs" utilizada pelos migrantes e refugiados que procuravam alcançar os países mais prósperos da União Europeia. Apesar de esta rota ter sido encerrada, há cerca de quatro anos, muitos milhares ainda pagam elevadas somas a traficantes para atravessarem as fronteiras balcânicas. De acordo com os últimos dados, foram detidos 1.265 migrantes nos primeiros três meses, após terem entrado ilegalmente na Macedónia do Norte.