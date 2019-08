Mundo

40 mil agentes da Polícia asseguram o processo eleitoral em Moçambique

Ao todo, vão ser mobilizados 40 mil agentes para garantir a segurança durante o processo eleitoral em Moçambique, disse ontem o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, citado pelo jornal Notícias.

Fotografia: DR

Segundo o comandante, a Polícia está apta para executar em pleno o plano de segurança traçado para as eleições, que compreende desde o transporte e controlo do material de votação até à tomada de posse dos novos dirigentes. Moçambique terá a 15 de Outubro deste ano as sextas eleições gerais da sua história, compreendendo as presidenciais, legislativas e provinciais, que, pela primeira vez, vão eleger governadores das dez províncias do país.

Para o efeito, a PRM anunciou a suspensão das férias de todos os agentes para garantir a ordem e segurança públicas durante as eleições gerais de 15 de Outubro.

“Desde já, as férias estão suspensas. Somos todos convocados para trabalhar no cumprimento do plano operativo de segurança para as eleições gerais”.