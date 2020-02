Mundo

“A irmã para o desenvolvimento europeu neste século será África”

O ministro italiano dos Assuntos Europeus acredita que "a irmã para o desenvolvimento europeu neste século será África". Em entrevista ao Diário de Notícias, Enzo Amendola realça a organização de um sistema europeu real, em termos de controlo de fronteiras, segurança e solidariedade. Mas "isto não quer dizer que fechemos a porta a África", lembrou.

Fotografia: DR

Sendo um dos grandes problemas e desafios de países como Itália, Grécia e Espanha a proximidade do Norte de África e todas as vagas de migrações, o governante italiano disse que a realidade está a mudar, em relação à solidariedade dos outros países europeus.

"Houve um período, claro, em que não a sentíamos. Hoje, a realidade está a mudar. Portugal foi sempre um dos países que teve mais solidariedade, sempre com o Primeiro-Ministro António Costa pronto em termos de solidariedade".

Segundo Amendola, o que pedem à Comissão Europeia é que mude as regras. "Nós tivemos, durante muitos anos, especialmente com alguns países da Europa de Leste, uma luta sobre o que quer dizer solidariedade. Agora, existe com esta nova Comissão uma possibilidade, e em Bruxelas já começámos a negociar, para ter um sistema europeu que funcione ao longo da fronteira em termos de segurança e solidariedade. Portanto, a nossa abordagem pragmática é que não há mais tempo para debate ideológico".

O ministro italiano é de opinião que a União Europeia, especialmente depois do Brexit, tem de avançar com as novas ferramentas.

"E essas ferramentas são ter regulação europeia em termos de segurança, em termos de solidariedade; querem dizer políticas de readmissão, as pessoas que não têm direito de acordo com as novas regras de asilo não podem estar na Europa. Pode haver alguma emergência, mas bem medida, como o corredor humanitário a desenvolver. Por isso, o que sentimos em relação à nova Comissão é que vamos sentar-nos, vamos organizar um sistema europeu real em termos de controlo de fronteiras, segurança e solidariedade. Isto não quer dizer que fechemos a porta a África, eu penso que a irmã para o desenvolvimento europeu neste século será a África".

Amendola diz-se, por outro lado, muito feliz por Portugal, quando assumir a presidência no próximo ano, se focar muito na cooperação União Europeia-África.

"Existe uma enorme possibilidade de cooperação entre os dois continentes. Vamos olhar só para o primeiro ponto, energia. A Europa está a lançar o Green Deal Europeu, isto não é somente uma ferramenta para aumentar o nosso sistema industrial, o sistema de energia, pode ser para África uma revolução. Por isso, há muitos campos de acção em que podemos trabalhar juntos. E o principal parceiro, entre os gigantes que estão à volta da União Europeia, certamente será África.

O governante reafirma ainda o facto de África ser também uma prioridade para Itália, em termos de diplomacia, especialmente quando se olha para a Líbia. Embora existam potências várias a apoiar lados diferentes no conflito líbio, mesmo entre os países europeus, a Itália apoia fortemente o Governo reconhecido pela ONU, em Trípoli.

"Absolutamente, mas este era o programa. Nos últimos dois anos, a Itália e outros países europeus deixaram a situação da Líbia crescer para uma má condição. O conflito em termos de lutas militares começou em Abril passado e a reunião para tentar resolver, em Berlim, só chegou há umas semanas. Isto foi um erro, pois menos envolvimento da União Europeia deixou a porta aberta para a Turquia, para a Rússia, para outros actores regionais entrarem na Líbia e aumentar o conflito".

Mas Enzo Amendola está agora mais confiante. "Estou mais optimista em que a União Europeia recupere uma unidade. Uma unidade que é necessária, pois nós vimos também na tragédia que foi a Síria, nós vemos em vários conflitos no Mediterrâneo, que não é possível ter um resultado político sem envolvimento europeu. Sabemos pela história, não do último século, mas dos últimos anos, que, se a Europa não estiver unida, outros territórios, outros actores, especialmente no Mediterrâneo e em África, tomarão a liderança. Mas esta liderança algumas vezes não está relacionada com os procedimentos da ONU, está relacionada com conflitos, com actores políticos, que estão a impulsionar o conflito".

Portanto, na visão do governante italiano, a Europa enfrenta um teste de maturidade em termos de diplomacia, em termos de envolvimento geopolítico.

"Os países membros têm de estar unidos para realizar o mesmo objectivo. Quer dizer, eu estou optimista que em Itália, França, Alemanha, Espanha, em Portugal existe o interesse, hoje em dia, para intervir de novo, diferente do passado, mais unidos, na região mediterrânica.