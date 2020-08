Mundo

A pandemia chegou do espaço

O novo coronavírus chegou à Terra através de um meteorito que caiu na China em Outubro. Esta é mais uma teoria da conspiração em torno do aparecimento da Covid-19, esta da responsabilidade do cientista britânico Chandra Wickramasinghe.

A pandemia chegou do espaço, segundo um cientista britânico

Fotografia: DR

Wickramasinghe, nascido no Sri Lanka, em 1939, foi discípulo de Fred Hoyle, outro cientista que se destacou pelos seus estudos e teorias estranhas. Durante vários anos, foi professor de Matemáticas Aplicadas e Astronomia na Universidade de Cardiff e tem mais de 70 artigos publicados na famosa revista de ciência Nature.

A nova tese de Chandra Wickramasinghe está relacionada com a actual pandemia. De acordo com este cientista, num artigo publicado recentemente na revista Advances in Genetics, o novo coronavírus tem origem no espaço. E terá chegado à Terra através de um meteorito que caiu no Nordeste da China, no dia 11 de Outubro de 2019.

Segundo Wickramasinghe, e alguns dos seus colegas, a rápida disseminação da doença na região e o surgimento de casos longe de Wuhan seriam explicados por uma espécie de contágio através do espaço e não da forma convencional, com a passagem do vírus dos animais para humanos.

Aliás, em artigos anteriores, Chandra Wickramasinghe já tinha defendido que a pandemia da gripe de 1918 também teria tido origem no espaço, o mesmo acontecendo com o primeiro surto de Sars, em 2002 (epidemia de síndrome respiratória aguda grave).

Naquela altura, num artigo publicado na revista Lancet, o cientista afirmava que, apesar de o vírus parecer pouco contagioso, poderiam no futuro ocorrer mutações e surgirem infecções devido à presença residual do patógeno na estratosfera.

Wickramasinghe previu ainda que o vírus podia reaparecer sazonalmente, uma vez por ano, como sucede com as chuvas de meteoritos quando atravessam uma determinada região do espaço.

Esta é assim mais uma teoria da conspiração, a juntar a centenas que têm surgido nos últimos meses. A diferença é que é da responsabilidade de um cientista com nome e com vários artigos publicados nas melhores revistas da especialidade.

Uma das teorias da conspiração mais mediática em torno do novo coronavírus estava ligada a Bill Gates, o fundador da Microsoft. Isto porque num vídeo de 2015, o empresário antevia que o maior risco para a humanidade não seria uma guerra nuclear, mas antes o aparecimento de um vírus altamente contagioso, que poderia acabar com a vida de milhões de pessoas.

E por isso começou a espalhar-se nas redes sociais que teria sido Bill Gates o responsável pela criação do vírus, de maneira depois lucrar com a vacina.