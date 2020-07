Mundo

A queda do rei emérito de Espanha

Vanessa de Sousa

Felipe González, que foi líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e chefe de Governo de 1982 a 1996, veio apelar à “presunção de inocência” e ao “respeito pelo legado histórico” do monarca emérito.

Quim Torra, o presidente da Generalitat da Catalunha, e ao contrário, considera que o rei emérito e todos os que estão envolvidos em “práticas corruptas” devem ser criminalmente julgados e punidos.

Há duas investigações judiciais em curso que visam Juan Carlos I, uma mais indirecta, na Suíça, onde o rei não goza de imunidade e uma outra em Espanha, onde o rei emérito não pode ser condenado por actos praticados antes de 2014, ano da sua abdicação a favor do filho, o actual rei Filipe VI. Os partidos políticos espanhóis estão divididos sobre o que fazer e os espanhóis também, sendo que a pressão sobre o rei Felipe VI é inequívoca.

A família pode ser o melhor e o pior das nossas vidas, e Filipe VI sabe exactamente o que isto significa. O filho tem de se afastar do pai; o rei tem de afastar o seu antecessor do Palácio da Zarzuela, a sede da monarquia espanhola. A desgraça do rei emérito, para além do gosto pelo dinheiro e por vida luxuosa, tem nome de mulher: Corinna zu Sayn-Wittgenstein, nascida Larsen.

Recentemente, a amante suíça do antigo rei de Espanha confessou, e de acordo com gravações ilegais a que um site espanhol teve acesso, que o rei ia aos países árabes e regressava de lá com malas cheias de dinheiro. “Ele apanha um avião, vai aos países árabes e volta com malas de dinheiro, às vezes com cinco milhões, o dinheiro está na Zarzuela, onde ele tem uma máquina de contar dinheiro”, disse Corinna, que adiantou, ainda, que “ele paga tudo ao filho, às filhas, à mulher, e tudo em dinheiro”.

Um dos maiores embaraços do actual rei de Espanha é, também, o facto da sua luxuosa lua-de-mel nas ilhas do Pacífico, em 2004, ano do seu casamento com Letícia Ortiz Rocasolano, estimada em meio milhão de dólares, ter sido paga pelo pai.

Afastamento familiar

Entre informações contraditórias se seria ou não beneficiário da fortuna que o rei Juan Carlos colocou em fundações fora de Espanha, Filipe VI resolveu a questão em Março deste ano, renunciando a quaisquer bens ou herança paterna, ao mesmo tempo que se tornou evidente o afastamento entre os dois, longe vão os tempos em que pai e filho disputavam alegremente, mesmo como rivais, regatas no Mediterrâneo e partilhavam a paixão pelo mar e pelas férias de Verão da família em Maiorca.

As gravações feitas clandestinamente por um agente das secretas espanholas, José Manuel Villarejo, entretanto preso por extorsão e vigilância ilegal, das conversas em Londres com Corinna Larsen, entre 2015 e 2016, estão agora entre o material guardado às ordens do Tribunal Nacional de Espanha.

Na Suíça, decorre um processo de investigação que envolve Corinne zu Sayn-Wittgenstein e um ex-advogado e consultor financeiro do monarca emérito.

Em causa, o possível branqueamento de capitais relacionado com um presente de 100 milhões de dólares a Juan Carlos do falecido rei Abdulah da Arábia Saudita, em 2008, sendo que de parte desse dinheiro, cerca de 65 milhões fazem parte de um generoso presente do rei emérito a Corinne, e que passaram por duas fundações, uma primeira a Fundação Lucum, no Panamá, de onde o dinheiro foi resgatado para entrar nu-ma outra conta em nome da Fundação Zagatka, no Liechtenstein, dirigida por um primo de Juan Carlos I.

Pode o rei ser julgado?

Não será fácil, mas o Governo espanhol está a trabalhar de forma discreta com altos funcionários da casa real para ajudarem Filipe VI a tomar as inevitáveis decisões.

As informações em cascata, nos últimos quatro meses, sobre as ilegalidades do monarca emérito, estão a levar ao desgaste da instituição monárquica em Espanha e fala-se num referendo pelo fim ou não da monarquia constitucional, o que é visto com agrado pelos mais jovens, distante do papel que Juan Carlos de Borbón desempenhou na transição democrática espanhola, após a morte de Francisco Franco, em 1975, pondo fim a mais de quatro décadas de franquismo (uma forma de fascismo) e dando espaço a uma monarquia que partilha o poder com a democracia liberal.

As últimas notícias dão conta que Quim Torra, líder do Governo autónomo da Catalunha, ele próprio a braços com um processo judicial devido a actos separatistas, terá dado instruções aos seus advogados para moverem uma acção contra o rei emérito e seus cúmplices por “práticas corruptas”, de forma a que Juan Carlos e a casa real possam vir a responder criminalmente por tais práticas, e isto em vésperas de uma viagem de Felipe VI à Catalunha.

Na Suíça, onde decorre um processo, o rei emérito não goza de imunidade e deve aguardar-se pelas conclusões das investigações e as prováveis acusações que poderão ser deduzidas pelo magistrado suíço Yves Bertossan, que investiga um processo de branqueamento de capitais que envolve o ex-monarca. Em relação às investigações promovidas pelo Supremo Tribunal espanhol, a maioria dos especialistas acredita que Juan Carlos não será acusado de quaisquer irregularidades, uma vez que os ilícitos de que poderia ser acusado ocorreram antes de 2014, durante o seu reinado.

Desafio para Felipe VI

O Executivo considera que são necessárias iniciativas para separar o exercício da chefia do Estado por Felipe VI das irregularidades financeiras perpetradas pelo pai e acentuar, perante a opinião pública, a transparência e exemplaridade desse exercício.

Há quatro meses, e devido a uma série de revelações sobre as contas suíças de Juan Carlos, Felipe VI renunciou a qualquer herança e a qualquer outro bem “que não esteja em consonância com a legalidade”; e retirou a Juan Carlos a subvenção de cerca de 200 mil euros mensais que recebia através do orçamento do Estado. Isto aconteceu em meados de Março, mas o assunto estava longe de ficar resolvido.

Por estes dias, conheceram-se novos pormenores das manobras financeiras relacionadas com as contas do rei emérito, como investimentos na Bolsa que lhe renderam grandes benefícios; a entrega em mão, em Madrid, por Dante Canonica, um dos “laranjas”de Juan Carlos, de quantias superiores a 100 mil euros mensais para os seus gastos pessoais; ou ainda o “presente”do rei de Marrocos de um terreno de 45 mil metros quadrados perto de Marraquexe, que, e segundo Corinne Larsen, tinha muitos camelos mas não tinha electricidade - “um presente envenenado”.

Governo e casa real querem consolidar o distanciamento entre a instituição e aquele que foi seu titular durante cerca de 40 anos. Pedro Sánchez declarou-se “perturbado” e “inquieto” pela vaga de informações tornadas públicas e defende uma revisão constitucional que altere as condições de imunidade judicial do Chefe de Estado, e o seu partido, o PSOE, actualmente no Governo, opôs-se a uma comissão parlamentar de inquérito às condutas de Juan Carlos.

Felipe VI percorre agora o caminho das pedras, também um difícil percurso sentimental, e isto depois de ter de cortar laços com a irmã Cristina, primeiro membro da família real a sentar-se no banco dos réus e a perder o estatuto de “infanta de Espanha”- foi absolvida mas o marido, Iñaki Urdangarín, cumpre pena de prisão por crimes financeiros –, chegou a vez de cortar laços institucionais com o pai.

Segundo o correspondente em Madrid do semanário “Expres-so”, Angel Luis de la Calle, a “ideia mais consensual é a de que Juan Carlos abandone a sua residência no Palácio da Zarzuela, nos arredores de Madrid, sustentada com fundos públicos”, porque “o palácio é a sede oficial da chefia do Estado e, embora os actuais reis e as suas filhas vivam noutro palacete próximo, Felipe VI trabalha todos os dias na Zarzuela”.

Não é fácil e também está descartado, pelo menos tanto quanto se saiba, o exílio voluntário do rei emérito num país estrangeiro. Fala-se que poderia regressar a Portugal e ao Estoril, onde passou a infância. Ao mesmo tempo, são vários os amigos de Juan Carlos que estariam dispostos a ceder propriedades em Espanha para onde o rei emérito se poderia retirar.

Ainda segundo de la Calle, “a rainha emérita Sofia, provavelmente não abandonaria a Zarzuela, onde vive com a sua irmã Irene da Grécia”.

A rainha Sofia, nascida grega e na igreja ortodoxa, é agora católica, nunca deu sinais de se querer separar de Juan Carlos, com quem mantém um casamento de aparências há anos.

Fala-se, ainda, da possibilidade de se retirar o título honorífico e vitalício ao rei ou de o rei abdicar voluntariamente do título e deixar de pertencer à casa real, o que se afigura impensável para o ex-monarca de 82 anos, confinado ainda mais ao Palácio da Zarzuela devido ao novo coronavírus. A Espanha é um dos países europeus mais afectados pela pandemia e que conhece, por estes dias, uma chamada “segunda vaga”.

Caso gera pedidos para uma reforma da Constituição

Corinna Zu Sayn-Wittgenstein acusou o rei emérito de ter usado o Centro Nacional de Inteligência (CNI) espanhol para a pressionar e a silenciar, e fala das gravações realizadas em 2015 e 2016 no seu luxuoso apartamento de Belgravia, em Londres, por José Manuel Villarejo, um operacional, entretanto caído em desgraça.

Espanha, Holanda, Noruega ou Dinamarca são exemplos de que a monarquia não é incompatível com a democracia liberal, no entanto, não será por isso que a monarquia não está sujeita ao escrutínio e a maior exigência e responsabilidade. Felipe VI chegou ao trono e prometeu que adaptaria a casa real espanhola aos novos tempos.

Entre as mudanças prometeu uma maior transparência nas contas reais com a publicação dos valores que cada elemento aufere bem como um controlo apertado dos presentes dados à família real de forma a serem considerados património nacional. Agora os espanhóis querem mais, pedem mais, pedem mesmo uma reforma da Constituição de forma a não deixar o rei acima da lei.

O ex-presidente do Governo espanhol Felipe González pediu “respeito pela presunção de inocência” para o rei Juan Carlos. Numa entrevista à TVE, Felipe González falou do “fantástico serviço” que Juan Carlos I fez pela Espanha, concretamente, o seu papel na intentona de 1978 (golpe de Estado por militares da Guarda Civil liderados pelo tenente-coronel Tejero), quando a democracia espanhola foi fortemente ameaçada. “Quando alguém dá crédito ao que diz um polícia corrupto (e aqui refere-se a Villarejo) ou uma senhora como ela (Corinna Larsen), é normal que a informação não vá no sentido certo”, disse o antigo chefe do Governo espanhol.

E pediu ainda respeito “pelo legado histórico” de Juan Carlos. O ex-chefe de um Governo socialista aproxima-se, desta forma, das posições do conservador PP (Partido Popular) e distancia-se do que pedem o PSOE e o Podemos, actuais partidos da coligação que apoiam o Governo de Espanha, que pressionam Felipe VI a afastar o pai do Palácio da Zarzuela. Para Pablo Casado, líder do PP, a monarquia “é uma instituição essencial, um símbolo da continuidade histórica de Espanha”.

Juan Carlos I abdicou a favor do filho Felipe há seis anos, depois de uma série de escândalos pouco recomendáveis e, sobretudo, de uma viagem ao Botswana, em 2012, para uma caçada de elefantes, quando a Espanha se confrontava com uma séria crise financeira e com uma taxa de desemprego de 24%. O rei sofreu um acidente de caça, uma fractura da anca, teve cuidados médi-cos e de Corinna Larsen, que o acompanhou na viagem.

Mais tarde, Juan Carlos acabaria por pedir desculpa aos espanhóis pelo seu comportamento menos adequado.

Em Junho, o tribunal superior de Espanha iniciou uma investigação sobre o papel do rei emérito num acordo de um consórcio espanhol que assinou um contrato de 6,7 mil milhões de euros para construir uma linha ferroviária de alta velocidade entre as cidades sauditas de Medina e Meca. O inquérito tem como objectivo “definir ou descartar a relevância criminal dos eventos que ocorreram após Junho de 2014”, quando Juan Carlos abdicou e deixou de gozar de imunidade constitucional de acção judicial.

Enquanto isso, promotores suíços estão a investigar várias contas mantidas naquele país pelo ex-monarca e seus supostos associados. Alega-se que Juan Carlos recebeu uma “doação” de 100 milhões de dólares do rei da Arábia Saudita, que colocou numa conta fora de Espanha, em 2008, e quatro anos depois terá doado 65 milhões de euros a Corinna Larsen.

Um jornal espanhol diz que Juan Carlos retirou, entre 2008 e 2012, dinheiro dessa conta que terá servido para pagar despesas relacionadas com a família real. De acordo com a Constituição espanhola, aprovada em 1978, a pessoa do rei é inviolável e não poderá ser criminalmente responsabilizado. É por isso que é importante perceber o que fez Juan Carlos I depois de 2012. Isso, e mudar a Constituição.

Carlos Flores, professor de direito constitucional da Universidade de Valência, disse que, e embora existam “dúvidas ou suspeitas” sobre as actividades privadas do rei emérito, “o que está a acontecer agora com a descoberta de todos esses negócios é algo sem precedentes". “O público e o privado estão entrelaçados, se o rei for inaugurar um monumento e atropelar uma pessoa pelo caminho, isso é um assunto público ou privado? Ou se ele promover um banquete para um chefe de Estado de um país vizinho e se nesse banquete alguém sofrer uma intoxicação alimentar, o rei é responsável de forma pública ou particular?”, questiona Flores.

Joaquín Urías, professor de direito constitucional da Universidade de Sevilha, não acredita que uma alteração da Cons-

tituição se faça neste contexto, até porque “neste momento mudar a Constituição é impossível, politicamente falando, por causa das divisões ideológicas do país”. E acrescen-tou, “é impossível imaginar um acordo político sobre o rei ou sobre questões territoriais como a Catalunha e o país basco”. “Acho que o Governo está a fazer a única coisa que pode, que é tentar separar o rei Felipe VI do pai", concluiu.