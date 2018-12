Mundo

A caça aos refugiados é desporto na Bulgária

Victor Carvalho

Na Bulgária, um grupo de 50 homens pratica aquilo que diz ser a sua “modalidade desportiva” favorita: a caça aos refugiados. Para isso, utilizam motos de todo o terreno, sete tanques de guerra e um helicóptero. Aquilo que para a maioria dos mortais são migrantes ou refugiados, para eles são “poten-

ciais terroristas que põem a Europa em perigo”. O seu desempenho mereceu já da parte do primeiro-ministro búlgaro um reconhecimen-to público.

Fotografia: DR

Trata-se apenas de um dos muitos grupos paramilitares que pela Bulgária fora pega em armas para impedir a entrada de refugiados sem sequer querer saber dos motivos que os levam a fugir do seu país em busca de um futuro incerto.

Uma reportagem do jornal português “Diário de Notícias” dá conta de como num simples ferro-velho é arranjado o dinheiro que financia esta espécie de exército paramilitar que o seu líder, Dinko Valev, de apenas 31 anos, de-nomina de “Movimento Na-cionalista Búlgaro”.

“Comecei sozinho há três anos a vigiar a fronteira de moto todo-o-terreno. Agora somos 50 homens, temos sete tanques e um helicóptero. O que é que fazem exactamente? Caçamos refugiados, o que na Bulgária é um desporto”, diz.

“Chamem-lhe migrantes, chamem-lhe refugiados, chamem-lhe o que quiserem, que para mim eles são potenciais terroristas que põem a Europa em perigo. Não os po-demos, nem vamos, deixar entrar”, sublinha com uma enorme convicção.

Este jovem nacionalista pulou para o estrelato no seu país há dois anos, quando en-tregou às autoridades como “troféu de caça” um grupo de 12 migrantes sírios. Dias depois de ser apontado por canal de televisão local como um “super-herói”, recebeu publicamente os cumprimentos do Primeiro-Ministro, Boyoto Borisov, também ele um declarado inimigo dos refugiados que tentam entrar na Europa.

Em finais de 2016, depois da Turquia ter recebido seis milhões de euros das mãos da União Europeia para travar a passagem de refugiados para a Europa, a Bulgária decidiu construir um muro impedindo a entrada de migrantes, independentemente das razões que estes apresentassem.

Este foi, pode assim dizer-se, o pontapé de saída para a prática da caça aos refugiados por parte dos que aderiram à palavra de ordem do governo “agora, é expulsar, doa a quem doer”.

Dinko Valev e o seu exército têm por isso hoje carta-branca para caçar os refugiados que quiserem. Na sucata que também é centro de operações, faz contactos com as diferentes patrulhas. Um bom dia para a caça, como ele disse antes. Há hoje menos gente a passar a fronteira? “Há cada vez mais. Eles cortam o arame do muro, mas nós não os deixamos en-trar”, referiu ao mesmo “Diário de Notícias”.

Quando interrogado sobre o que acontece com os refugiados que conseguem “ca-çar”, Valev diz que os entregam à polícia, mas cala-se sobre a interrogação em relação a terem agredido ou morto algum deles.

O primeiro-ministro búlgaro orgulha-se frequentemente do seu país ter a fronteira mais bem guardada da Europa, tendo recentemente proposto no parlamento que os restantes países do continente “fechem as suas como nós fechámos as nossas para que mais nenhum refugiado possa entrar”.

De facto, a Bulgária tem vedados com arame farpado com quatro metros de altura os 267 quilómetros da fronteira que partilha com a Turquia, dispondo ainda de unidades policiais em todas as aldeias do sul, ajudadas pelas milícias civis toleradas pelo governo.

Quando toda a gente estava a olhar para os refugiados que atravessavam o Mediterrâneo pela Itália e sobretudo pela Grécia, ou que eram travados por terra na Croácia e na Hungria, a Bulgária foi-se mantendo fora do radar - apesar de lhe pertencer a maior fronteira terrestre com a Turquia. Entre os refugiados, no entanto, aquela passagem era conhecida como a mais cruel, refere a reportagem do diário português.

Espancamento e tortura

Em Março deste ano, a comissão parlamentar europeia de Liberdades Civis visitou a fronteira da Bulgária com a Turquia. O relatório final é bastante claro, onde refere que “além dos casos de espancamento e tortura, agora os refugiados são empurrados para trás sem oportunidade sequer de fazer um pedido de asilo”.

Até ao final de 2016, a Bulgária tinha acolhido oficialmente 60 mil refugiados (o governo calcula que um número dez vezes superior tenha atravessado o país sem registo) e mais de 25 mil pessoas foram colocadas num campo onde as instalações não têm capacidade para mais de sete mil.

Na vila de Harmanli, com cerca de dez mil habitantes, onde está localizado o campo, as tensões começaram a notar-se. Uma das medidas mais simbólicas, foi proibir os refugiados de pendurar publicamente em árvores ou em estações de autocarro o anúncio dos seus mortos. No final de 2016, a extrema-direita organizou uma série de manifestações a exigir o encerramento do campo e a deportação dos estrangeiros, chegando a haver um motim entre os refugiados, que se queixavam da falta de condições sanitárias e de estarem presos sem culpa formada. A polícia carregou sobre a multidão, centenas de estrangeiros foram detidos e, depois, deportados.

Muitos dos que são deportados tentam voltar a entrar na Europa, mas a maioria acaba por ficar na Turquia, onde há três milhões de ­refugiados.