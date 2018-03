Mundo

A invasão ao Iraque

A Invasão do Iraque, que começou a 20 de Março de 2003 e terminou em 1 de Maio do mesmo ano, foi a primeira etapa do que se tornaria um longo conflito, a Guerra do Iraque. Foi lançada com o nome de “Operação Liberdade do Iraque” pelos Estados Unidos e aconteceu no contexto da Guerra Global contra o Terrorismo. A invasão durou apenas 21 dias.

Fotografia: DR

Os americanos receberam apoio militar do Reino Unido, da Austrália e da Polónia. O objectivo era derrubar o regime de Saddam Hussein. A fase da invasão do conflito foi curta e consistiu no combate convencional e na ocupação de boa parte do Iraque, resultando na destituição do Governo que estava no poder. Saddam entrou em colapso logo após a queda de Bagdad.

Apenas quatro países enviaram tropas na fase de invasão, que foi de 19 de Março a 1 de Maio de 2003. Os Estados Unidos contribuíram com a maior força (148.000 soldados) que formavam a vanguarda da coligação. O Reino Unido enviou 45.000 militares à frente de batalha, a Austrália 2.000 e a Polónia apenas 194 soldados (a maioria forças especiais). Outras 36 nações contribuíram com tropas e observadores após a invasão ter sido concluída.