Mundo

A três meses das eleições muito ainda há para fazer

Victor Carvalho

Quando se aproxima rapidamente o dia 23 de Dezembro, data apontada para a realização de eleições presidenciais e legislativas na República Democrática do Congo (RDC), o muito que ainda há para fazer deixa pairar no ar a possibilidade de, mais tarde ou mais cedo, ser anunciado pelo Governo um novo adiamento.

A votação está marcada para dia vinte e três de Dezembro

Fotografia: DR

A oposição está preocupada com essa possibilidade e receia estar perante um acto “premeditado” do Governo para que os atrasos justifiquem que as eleições não ocorram no próximo dia 23 de Dezembro.

A justificar esta apreensão está o silêncio que as autoridades têm feito em relação às preocupações manifestadas pela oposição, nomeadamente no que toca à introdução do sistema de voto electrónico, não previsto pela Constituição e decidido arbitrariamente pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) com a cumplicidade do Governo.

A oposição alega que esta cumplicidade entre a CENI e o Governo visa a criação de condições para o surgimento de fraude eleitoral, caso a votação não decorra de acordo com aquilo que são as perspectivas de quem está actualmente no poder.

Por outro lado, até este momento, subsistem dúvidas sobre o modo como essas mais de 100 máquinas electrónicas serão distribuídas pelas 75 mil assembleias de voto previstas para funcionar nos mais de 2 milhões de quilómetros quadrados que delimitam o espaço territorial da RDC.

A três meses da ida às urnas, essas máquinas continuam na Coreia do Sul (onde são fabricadas), uma situação preocupante se tivermos em linha de conta as dificuldades da RDC em termos de sistema rodoviário, situação agravada pelo facto de as autoridades recusarem qualquer apoio internacional para a organização das eleições.

Outra questão relacionada com as máquinas electrónicas de voto tem a ver com a necessidade de formação das pessoas que vão gerir este sistema, um processo que já se deveria ter iniciado mas que ainda não arrancou. Além disso, as listas provisórias continuam por publicar, o que impede as pessoas de saberem onde vão depositar o seu voto.



Uma questão de dinheiro

Todas estas dificuldades entroncam num mesmo problema: a falta de dinheiro para pôr a máquina eleitoral a funcionar. A CENI tinha previsto um orçamento de 432 milhões de dólares para o pleito, mas a verdade é que até agora apenas recebeu 143 milhões.

A falta de dinheiro coloca claros problemas de logística, que se agravam quando o Governo insiste em não re-ceber qualquer apoio financeiro externo.

Face a estes condicionalismos, a oposição teme que se esteja perante uma acção do Governo para provocar um novo adiamento que iria prolongar o actual período de transição que já dura há dois anos. Para auscultar as forças envolvidas no processo eleitoral e avaliar a possibilidade de aplicação de novas sanções à RDC, uma equipa das Nações Unidas esteve em Kinshasa para a realização de uma série de contactos.

Nesta visita, os enviados das Nações Unidas apreciaram o impacto da aplicação da resolução 2.360 de 2017 daquela organização que prevê a aplicação de sanções aos responsáveis pelos ataques aos membros da sua missão de paz no país.

A realização das eleições, oficialmente marcadas para 23 de Dezembro, é outro assunto que mereceu a atenção dos enviados da ONU, apesar de as autoridades congolesas terem, repetidamente, recusado qualquer tipo de apoio das Nações Unidas para a sua organização.

Possuindo meios aéreos próprios no país, as Nações Unidas já disponibilizaram ajuda, nomeadamente, para o transporte e distribuição do material eleitoral. Também em termos de apoio, as Nações Unidas se ofereceram para auxiliar as autoridades na garantia da segurança, tanto no dia das eleições como durante a campanha eleitoral.

Todas essas ofertas foram recusadas sob a alegação de que o Governo tinha todas as condições criadas para organizar as eleições sem qualquer tipo de constrangimento.