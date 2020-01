Mundo

Abbas e Haniyeh apelam à unidade para “derrotar” plano de Trump

O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, manteve, ontem, uma rara conversa telefónica com Ismail Haniyeh, líder do movimento islamita Hamas que governa o enclave de Gaza, para “confrontar” o plano de paz anunciado na véspera pelo Presidente dos EUA.

Ismail Haniyeh, do Hamas, e Mahmoud Abbas, líder da Autoridade Nacional Palestiniana, minimizam iniciativa de Trump

Fotografia: DR

Abbas comunicou com Haniyeh, pouco antes da apresentação da proposta, e considerou que “a unidade é a pedra angular para confrontar e derrotar o acordo que aponta para a eliminação dos direitos legítimos” dos palestinianos.

Na mesma linha, Haniyeh apelou à “unidade” como factor “essencial para esta etapa” e assegurou que o movimento islamita está pronto para uma colaboração política, numa referência à divisão interna que mantém com a Fatah, o partido nacionalista e secular de Abbas que governa na Cisjordânia.

Os líderes de todas as facções palestinianas, incluindo o Hamas, reuniram-se em Ramallah, sede do Governo palestiniano, para definir uma resposta comum, quando o plano de paz estava a ser apresentado, em Washington.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, apresentou, terça-feira, a sua “visão” para um plano de paz no Médio Oriente, falando de “solução realista de dois estados” e anunciando Jerusalém como “a capital indivisível de Israel”.

Numa cerimónia na Casa Branca, ao lado do Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump apresentou o plano de paz para o Médio Oriente, explicando que a aceitação do nascimento de um Estado palestiniano deve ficar condi- cionado a “uma clara rejeição do terrorismo”.

O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, congratulou-se com o plano de paz norte-americano que, disse, reconhece a soberania de Israel sobre o Vale do Jordão e partes da Judeia e Samaria (Cisjordânia). Falando na Casa Branca, Netanyahu disse que este é “um dia histórico” e classificou o plano como “excepcional”. Trata-se de “um caminho realista para uma paz duradoura”, considerou o Primeiro-Ministro israelita em funções.

O reconhecimento de partes da Judeia e Samaria (como o Governo israelita denomina o território palestiniano ocupado da Cisjordânia), onde se encontram os colonatos judeus, e do Vale do Jordão, é essencial para a segurança israelita, salientou. Moscovo considera que israelitas e palestinianos devem negociar directamente.

Já a União Europeia defende que o plano de paz para o Médio Oriente permite “relançar esforços urgentemente necessários” para a negociação entre israelitas e palestinianos.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, referiu que a ONU está empenhada em concretizar a visão de dois Estados “a viver lado a lado em paz e segurança dentro de fronteiras reconhecidas, na base das fronteiras estabelecidas pré-1967”.

A mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas foi divulgada pelo porta-voz, Stéphane Dujarric, que referiu que António Guterres assistiu ao anúncio do plano de paz.

“A posição da ONU em relação à solução de dois Estados foi definida, ao longo dos anos, pelas resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia-Geral das Nações Unidas, às quais o Secretariado está vinculado”, vincou Dujarric.

Rei saudita apoia direitos e aspirações dos palestinianos

O rei Salman, da Arábia Saudita, afirmou, na terça-feira, o apoio “inquebrantável” aos direitos dos palestinianos, durante uma conversa telefónica com o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, noticiou a agência SPA.

O rei está do lado dos palestinianos e apoia “as suas escolhas e o que representa as suas esperanças e aspirações”, avançou a SPA.

Pouco antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita tinha divulgado a sua “apreciação” sobre o plano de paz do Presidente dos EUA, Donald Trump, para o Médio Oriente.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, qualificou de “absolutamente inaceitável” o plano de paz norte-americano para o Médio Oriente, que apresenta, nomeadamente, Jerusalém como a “capital indivisível de Israel”.

“Jerusalém é sagrada para os muçulmanos. O plano visando dar Jerusalém a Israel é absolutamente inaceitável”, declarou Erdogan, citado pela agência estatal Anadolu.

“É um plano que visa legitimar a ocupação israelita”, afirmou o estadista turco.