Abdel al-Sissi inaugura uma nova catedral copta

O Presidente egípcio inaugurou no domingo uma nova Catedral para a Igreja Ortodoxa copta e uma das maiores mesquitas da região num gesto simbólico quando os grupos jihadistas têm aumentado os ataques contra a minoria cristã do país.

A nova liderança defende coexistência pacífica entre religiões

Abdel Fattah al-Sissi, o general que se tornou Presidente após o golpe de Estado de Julho de 2013 que afastou o islamita Mohamed Morsi da chefia do Estado, tem combatido a militância jihadista e advoga a igualdade entre a larga maioria de população muçulmana e os cristãos, cerca de 10 por cento dos 100 milhões de habitantes do Egipto.

A inauguração ocorreu na nova capital administrativa do Egipto, actualmente em construção no deserto perto do Cairo, sob fortes medidas de segurança e quando os coptas locais celebraram ontem o seu Natal. O líder palestiniano Mahmoud Abbas e diversos dirigentes árabes estiveram presentes na cerimónia, que também incluiu mensagens em vídeo de apoio por diversos líderes clérigos cristãos da região e ainda do Papa Francisco.

O Governo de al-Sissi incrementou no início de 2018 o combate aos militantes islamitas, com o Exército e a Polícia envolvidos numa campanha destinada a erradicá-los, em particular na região do Sinai, para onde foram enviados milhares de soldados apoiados por veículos blindados, aviões e helicópteros de combate e navios de guerra.

Numa recente entrevista ao programa da CBS “60 Minutos”, o Presidente egípcio também admitiu o envolvimento de forças militares israelitas no combate aos grupos militantes no norte da península do Sinai, junto à fronteira comum entre os dois países.