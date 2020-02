Abstenção nas legislativas iranianas foi de 57,43 por cento

Recreativo coloca à prova competência do 1º de Agosto

À procura do regresso ao registo afirmativo, com arreganho competitivo, o 1º de Agosto defronta o Recreativo da Caála, hoje às 15h00, no Huambo, pressionado pela recuperação do comando do Girabola, perdido ontem para o Petro de Luanda, face à vitória (2-0), frente ao Santa Rita de Cássia, na abertura da 21ª jornada.