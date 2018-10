Mundo

Acção do Estado Islâmico no norte do Burkina Faso

Victor Carvalho

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) já está presente no norte do Burkina Faso, ameaçando espalhar a sua actividade para a região do leste do país, onde o Governo multiplica esforços no sentido de evitar o agravamento da situação.

Forças burquinabes reforçam posições no norte do país devido às ameaças de ataques

Fotografia: DR

Um dos primeiros sinais dessa presença ocorreu no fim-de-semana passado quando cinco polícias e um civil foram mortos numa emboscada a um comboio efectuada a 100 quilómetros de Fada Ngourma, principal cidade da região leste do Burkina Faso. O incidente foi classificado como um “ataque terrorista” pelo Ministério da Defesa do Burkina Faso, ci-tado pela agência de notícias France-Press (AFP).

Dias antes, um polícia tinha sido morto e as forças de segurança registaram um duplo ataque simultâneo contra duas esquadras e um quartel na localidade de Comin-Yanga. A própria capital do país, Ouagadougou, foi atingida por três ataques em dois anos, incidentes que provocaram mais de meia centena de vítimas mortais.

Mas, é no norte do país que a situação é actualmente mais preocupante. No final de Agosto deste ano, um relatório oficial referia a existência de 133 mortos em 80 ataques, realizados duran-te três anos e que visaram, especialmente, representantes do Estado. Um especialista militar, entrevistado pela agência France-Press, disse na altura que o Gover-no sabia que naquela zona havia tentativas de tomar posições por parte de alguns grupos jihadistas.

De acordo com a mesma fonte, o Exército do Burkina Faso tem estado a realizar operações de patrulhamento na área onde decorreram os ataques mais violentos.

“A estratégia contra o terrorismo não está totalmente desenvolvida”, disse um especialista militar, que destaca a fraqueza dos serviços de inteligência que estiveram demasiados anos dependentes do Regimento de Segurança Presidencial, que entretanto foi desmantelado após uma tentativa de golpe de Estado em 2015, tendo a partir de então sentido enormes dificuldades de funcionamento.



Investimento chinês

O Burkina Faso, que recentemente cortou relações com Taiwan, está à espera de in-vestimento chinês em vários serviços e infra-estruturas, como a construção de uma auto-estrada entre as duas maiores cidades do país, o que pode ser determinante para ajudar na luta contra o terrorismo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros burquinabe, Alpha Barry, disse recentemente que o Governo de Oua-

gadougou espera o investimento de empresas chinesas em áreas como a energia, exploração de minérios e educação, bem como a continuação de projectos iniciados com o apoio de Taiwan. O chefe da diplomacia do Burkina Faso disse que a empreiteira China Harbour Engineering Co. está já a negociar um empréstimo com o banco chinês EXIM para a construção de uma nova auto-estrada com mais de 300 quilómetros e que irá ligar a ca-

pital, Ouagadougou, à se-gunda maior cidade do país, Bobo-Dioulasso. O início do projecto está previsto para Janeiro de 2019 e tem um custo estimado de 1,3 mil milhões de dólares.

O Burkina Faso começou a reconsiderar a sua relação de 24 anos com Taiwan quando viu recusada uma ajuda de 22 milhões de dólares para o financiamento de cinco projectos, em 2016.

Em 24 de Maio, o Burkina Faso rompeu as relações diplomáticas com Taiwan, que auxiliava o país africano em troca do seu apoio diplomático. A decisão foi tomada após as autoridades de Ouagadougou terem analisado o que tinha acontecido a países com recursos semelhantes aos do Burkina Faso após investimento chinês. Este acordo vai permitir ao país a criação de condições para que os rebeldes sintam mais dificuldades em encontrar cumplicidades internas, na maioria das vezes obtidas devido às fracas condições disponibilizadas para a po-pulação. Para o Governo, fica claro que, quanto melhor estiver a população, mais impermeável ficará às tentativas de sedução por parte dos terroristas, que frequentemente oferecem dinheiro em troca de apoio.