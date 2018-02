Mundo

Acção internacional repatria emigrantes

Pelo menos 250 emigrantes nigerianos foram repatriados ontem da Líbia, no quadro dum programa de regresso voluntário por iniciativa da Organização Internacional para as Migrações (OIM), em cooperação com autoridades líbias.

Organização trabalha com líbios de países de origem para repatriar os emigrantes

Fotografia: Mahmud Turkia| AFP

“Todos os migrantes repatriados são de nacionalidade nigeriana”, indicou Saleh Abou Dabous, responsável dos Serviços de Repatriamento no Órgão de Luta contra a Emigração em Misrata, no Leste do país.

O responsável afirmou que 100 repatriados foram alojados num centro de retenção em Misrata, a 220 quilómetros a Leste de Tripoli, enquanto os 250 restantes são trabalhadores desejosos de regressar voluntariamente ao seu país. A OIM revelou que a Líbia posiciona-se no quinto lugar em termos do número de migrantes que chegaram à Europa, com 204 pessoas em Janeiro deste ano.

Apesar duma diminuição tímida em 2017, o número de migrantes na Europa, provenientes da Líbia, está estável, com uma média de 130 por mês no segundo semestre de 2017, segundo estatísticas da Organização Internacional das Migrações. A OIM garantiu que está a trabalhar para desaconselhar “viagens perigosas”.