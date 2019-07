Mundo

Achada imensidão de tesouros arqueológicos ao largo da Galiza

?Trabalhos de Arqueologia Subaquática ao largo das costas galegas permitiram descobrir, nas últimas três décadas, um total de 1600 objectos arqueológicos, avança o “Diário de Notícias”, que cita o espanhol “El Pais”.

Fotografia: DR

As peças afundaram-se ao longo dos séculos, durante inúmeros naufrágios e ali se foram acumulando. Os cientistas espanhóis estão, no entanto, convictos de que aquela é apenas uma pequena parte dos tesouros arqueológicos submersos na região, calculando que possam existir mais de oito mil peças de diferentes épocas naqueles fundos marinhos.

“Vêm especialistas de todo o mundo a esta região que, é não apenas o maior depósito subaquático (de peças arqueológicas) da Europa, mas também do mundo e, que inclui, além de navios históricos, submarinos, navios mercantes e caças-bombardeiros de diferentes países e épocas, que se afundaram aqui durante os períodos de guerra ou que simplesmente naufragaram por causa de temporais”, explica, citado no diário espanhol, o arqueólogo subaquático Miguel San Claudio , que tem dirigido os trabalhos na região.

A configuração recortada e rochosa do litoral galego, os ventos predominantes de nordeste, as correntes contrárias e os frequentes temporais foram ao longo dos séculos sentença fatal para inúmeras embarcações de todos os tipos e portes, desde galeões ingleses até aos antigos navios de carga, dos submarinos alemães e aliados, durante a Segunda Guerra Mundial, aos navios mercantes de todas as épocas.

“O número de navios afundados (na região) é imenso”, garante o arqueólogo espanhol, sublinhado que a sua equipa ainda só terá conseguido identificar até agora “cerca de 10 por cento dos naufrágios ocorridos, na que pode ser considerada a via mais importante de comércio da humanidade”, na sua opi