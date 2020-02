Mundo

Acidente rodoviário faz 13 vítimas mortais na região de Assuão

Treze pessoas morreram e sete ficaram feridas, ontem, após o choque frontal entre um autocarro e um camião, numa auto-estrada na província de Assuão, no sul do Egipto, segundo as autoridades de saúde locais.

Fotografia: DR

O subsecretário do Ministério da Saúde do Egipto, Ihab Hanafy, disse que os corpos foram levados para a morgue de um hospital local e os feridos estão a receber tratamento.

A colisão de ontem foi o segundo acidente nesta estrada de Assuão em menos de uma semana. Os acidentes rodoviários são comuns no Egipto, geralmente resultado de estradas com manutenção deficiente e má aplicação das leis de trânsito.

A agência oficial de estatísticas do país diz que mais de oito mil acidentes rodoviários ocorreram em 2018, deixando mais de três mil mortos e cerca de 12 mil feridos.