Mundo

Acidente de comboio causa 14 mortos e 180 feridos

Pelo menos 14 pessoas morreram e 180 ficaram feridas num acidente de comboio ocorrido quinta-feira na África do Sul, segundo um novo balanço provisório divulgado ontem pelas autoridades locais.

Fotografia: afp

“O balanço aumentou para 14 mortos”, disse à AFP um porta-voz do Ministério provincial da Saúde, Mondli Mvambi, indicando que o número de vítimas ainda pode aumentar.

Segundo testemunhas, o comboio descarrilou e se incendiou após colidir com um camião, em circunstâncias ainda não esclarecidas, perto da cidade de Kroonstad, no centro da África do Sul, cerca de 200 km da capital Joanesburgo.

“Tememos que haja outros corpos” dentro do comboio, acrescentou Mondli Mvambi, que disse que as operações de resgate prosseguem.

O responsável da companhia ferroviária, Leboho Mokhalipha, informou à AFP que ainda havia pessoas nos vagões.