Acidente de viação mata 27 pessoas no limpopo

Pelo menos 27 pessoas, entre as quais crianças, morreram na sexta-feira à noite num acidente de viação que envolveu vários veículos na província de Limpopo, anunciou o Governo sul-africano.

Fotografia: DR

Um mini autocarro, um camião e um veículo de carga embateram na auto-estrada que liga Mookgophong e Kranskop, provocando a morte a 27 pessoas, refere um comunicado do Governo.

Segundo o gabinete do Presidente Cyril Ramaphosa, “o acidente é ainda mais preocupante porque há cerca de um mês outras onze pessoas morreram no mesmo local quando um autocarro capotou”.

Não foram revelados mais pormenores sobre as causas do acidente. Segundo o instituto que gere o tráfico rodoviário do país, em 2017 morreram 14.050 pessoas nas estradas sul-africanas.