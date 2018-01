Mundo

Acidente de viação provoca 30 mortos

Pelo menos 30 pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas ontem na sequência da colisão entre um autocarro e um camião numa estrada no centro do Quénia, anunciou a Polícia local.

Autocarro de passageiros colidiu com camião no Vale do Rift

Fotografia: John Muchucha | afp

"Há 30 mortos”, disse o chefe da Polícia do vale do Rift, Zero Arome, depois de acrescentar que “todos os corpos foram removidos dos destroços e os feridos transportados para o hospital”.

O acidente ocorreu num troço considerado perigoso da auto-estrada Nakuru-Eldoret, onde um autocarro, que partiu de Busia, no oeste do Quénia, chocou com um camião procedente de Nakuru.

O chefe da Polícia indicou, citado pela agência de notícias France Presse, que os condutores dos dois veículos pesados figuram entre as vítimas mortais, entre as quais há também um bebé de 3 anos. As estradas do Quénia registam todos os anos aproximadamente 3.000 mortes, de acordo com dados oficiais.

No último mês de Novembro, pelo menos 100 pessoas morreram neste troço, disse a Polícia.