Mundo

Acidente de viação provoca onze mortos

A polícia grega disse ter recuperado os corpos de 11 pessoas que acredita serem migrantes recentemente chegados da Turquia, depois de o carro em que seguiam ter tido um acidente no norte da Grécia, adiantou a AP.

Fotografia: DR

A polícia disse que o acidente ocorreu cerca das 5H00 locais (3H00 em Angola), próximo da cidade de Kavala, quando a viatura seguia em direcção à cidade de Salónica e embateu num camião que circulava em sentido contrário, incendiando-se de seguida.

Todos os ocupantes do carro morreram e o motorista do camião recebeu tratamento pelos ferimentos sofridos num hospital no norte da Grécia.

As autoridades gregas têm registado um aumento de pessoas que entram ilegalmente no país, cruzando a fronteira

grego-turca, com muitas a serem levadas para Salónica, onde se dirigem às esquadras para se registarem e solicitarem asilo.