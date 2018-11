Mundo

Acidente deixa quatro mortos incluindo criança

Quatro pessoas, incluindo um bebé de um ano, morreram depois de um condutor, que fugia da Polícia, ter colidido com a sua viatura.

Fotografia: DR

As outras vítimas mortais são dois homens com 35 e 50 anos, e uma mulher com 41 anos. Há ainda a registar uma menina de 3 anos que ficou ferida na sequência do acidente. Os três homens que causaram o acidente, circulavam num Volkswagen Golf, e têm 23, 17 e 18 anos. Sofreram apenas ferimentos ligeiros e já foram detidos.

A colisão, que aconteceu durante uma perseguição policial, aconteceu num subúrbio em Yorkshire, no Reino Unido.

A Polícia continua a investigar as circunstâncias em que o acidente aconteceu referindo, contudo, que a prioridade é apoiar a família das vítimas. Situações similares têm sido frequentes em muitas grandes cidades do mundo. Até ontem à tarde não havia informações certas se a viatura usada pelos quatro homens era roubada ou se eles estavam sob efeito de bebida alcoólica, mas sabia-se que foram presos.