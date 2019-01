Mundo

Acidente ferroviário causa várias mortes

A Polícia dinamarquesa confirmou ontem que seis pessoas morreram e 16 ficaram feridas na sequência de um acidente ferroviário na ponte do Estreito do Grande Belt, no centro da Dinamarca.

Fotografia: DR

O acidente ocorreu quando uma parte do tecto de um comboio de mercadorias, que se dirigia para a ilha de Funen, colidiu com o de passageiros que seguia em sentido oposto.

As autoridades cortaram a circulação na ponte, que liga as ilhas de Funen e Zelandia e é uma das principais vias de comunicação do país.

A tempestade “Alfrida” tem causado nas últimas horas alterações na circulação ferroviária devido à queda de árvores nas linhas e estradas, bem como um aumento do nível da água em várias partes do país, o que levou as autoridades a emitir um alerta de tempo “muito perigoso”.

A ponte do Estreito de Sund, que liga Copenhaga e Malmoe (Suécia), também ficou fechada à circulação por várias horas.

Mais de 100 mil casas não tinham electricidade na Suécia por causa da tempestade.