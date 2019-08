Mundo

ACNUR “inquieto” com nova lei italiana

O Alto Comissariado para os Refugiados da ONU (Acnur) manifestou ontem “inquietação” após a aprovação pelo Parlamento italiano de uma lei mais repressiva contra as organizações que auxiliam os migrantes no Mediterrâneo.

Fotografia: DR

A Comissão Europeia anunciou a intenção de “analisar” a nova legislação para “verificar a sua compatibilidade com o Direito Europeu”, precisou um dos porta-vozes.

O texto adoptado pela Câmara de Deputados e pelo Senado concede poderes alargados ao ministro do Interior, Matteo Salvini, para proibir as águas territoriais do país a navios que prestam socorro aos migrantes, confiscar as embarcações das organizações não-governamentais e impor aos comandantes multas que podem ascender a um milhão de euros.

A lei deve ser ainda ratificada pelo Presidente italiano, Sérgio Mattarella.O Acnur está “inquieto com esta situação”, reagiu em comunicado a agência da ONU para os refugiados.

“Impor emendas ou outras penalizações aos comandantes pode dissuadir ou impedir os navios privados de efectuarem as actividades de socorro no mar, num momento em que os Estados europeus estão, praticamente, descomprometidos dos esforços de salvamento no Mediterrâneo central”, prosseguiu a agência das Nações Unidas.

O Acnur sublinhou o “desempenho inestimável” das ONG no salvamento dos refugiados e migrantes que tentam cruzar o mar para alcançar as costas europeias.