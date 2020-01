Mundo

Acordo do “Brexit” votado no fim do mês

O Parlamento Europeu vai votar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia a 29 de Janeiro, noticiou, ontem, a agência EFE.

Eurodeputados analisam o acordo de saída britânico

Fotografia: DR

A votação irá assim ocorrer apenas dois dias antes da data prevista para a saída do Reino Unido, 31 de Janeiro e ocorrerá no primeiro dia de uma sessão plenária reduzida a ser realizada em Bruxelas, entre 29 e 30 de Janeiro.

No dia 20 de Dezembro, o Parlamento britânico aprovou, na generalidade, a saída do país da União Europeia, com 358 votos a favor e 234 contra.

A presidente da Comissão Europeia e o negociador-chefe da União Europeia para o “Brexit” reúnem-se, hoje, com o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, para discutir o acordo de saída.

O porta-voz de Ursula Von der Leyen, Eric Mamer, rejeitou que o encontro sirva para abordar a relação comercial futura entre Bruxelas e Londres, centrando-se apenas no acordo de saída do Reino Unido da UE, que aguarda ratificação final do Parlamento britânico.

“Esta reunião vai acontecer num momento muito específico, numa altura em que o acordo de saída está a ser ratificado pelo Reino Unido e não vai acontecer numa altura em que as negociações comerciais já começaram”, vincou o responsável.

Eric Mamer insistiu que as conversações sobre o acordo comercial “só começam depois”. “A reunião visa apenas discutir o acordo de saída do Reino Unido da UE, esperando-se que o processo prossiga em todas as suas dimensões”, adiantou o porta-voz. Em meados de Dezembro, o Parlamento britânico, no qual o partido Conservador tem maioria, aprovou o projecto de lei referente ao acordo de saída da UE, que torna então possível que o Reino Unido saia da União na data prevista de 31 de Janeiro.