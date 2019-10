Mundo

Acordo põe fim à ofensiva turca contra curdos na Síria

Os Estados Unidos e a Turquia chegaram a acordo para suspender a operação militar na Síria. O Presidente Donald Trump escreveu no Twitter que chegaram “boas notícias da Turquia” remetendo mais explicações para uma conferência de imprensa do vice-Presidente Mike Pence.

O vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, confirmou ontem o início do processo

Fotografia: DR



“Milhões de vidas vão ser salvas”, garantiu Trump.

No decurso da conferência na capital turca, Pence precisou que a Turquia vai interromper a ofensiva no Nordeste da Síria durante cinco dias e pôr termo a incursão militar após a retirada das forças curdas dessa região durante o mesmo prazo.

A ofensiva turca “vai terminar completamente quando terminar essa retirada” durante o período de suspensão, declarou aos media após mais de quatro horas de conversações com o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Mike Pence revelou também que os Estados Unidos não vão impor mais sanções à Turquia, como parte deste acordo.

O Presidente da Turquia recebeu, quarta-feira, em Ancara, o vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e o secretário de Estado, Mike Pompeo, encontro que surgiu por iniciativa norte-americana para pressionar a suspensão da ofensiva turca na Síria.

A Turquia lançou, na semana passada, uma ofensiva no Nordeste da Síria contra a milícia curda das Unidades de Protecção Popular (YPG), aliada do ocidente no combate aos fundamentalistas do grupo Estado Islâmico.

A ofensiva turca surge após o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que as tropas dos Estados Unidos iam abandonar a zona em causa.

AI acusa Ancara de crimes de guerra

A Organização Não-Governamental Amnistia Internacional (AI) acusou, ontem, as forças turcas e os grupos sírios pró-turcos de cometerem crimes de guerra durante a ofensiva contra os curdos no Nordeste da Síria.

“As forças militares turcas e os seus aliados mostraram um completo e cruel desrespeito pelas vidas dos civis ao lançarem ataques ilegais em áreas residenciais que mataram e feriram civis”, declarou o secretário-geral da AI, Kumi Naidoo, num comunicado.

A organização afirmou que recolheu “provas conclusivas de ataques indiscriminados contra áreas residenciais”, mencionando assassínios sumários de civis e reporta bombardeamentos em zonas escolares, veículos e alvo não-militares como casas ou padarias e também o sequestro de civis.

No documento, a ONG menciona ataques como o do dia 13 de Outubro quando o bombardeamento de um mercado atingiu um conjunto de veículos civis que viajavam entre Qamishli e Ras al Ain, causando a morte de sete pessoas, entre elas um jornalista curdo.

Uma testemunha referida pela Amnistia Internacional descreveu o ataque como um “completo massacre”.

A ONG escutou o testemunho de 17 pessoas, incluindo pessoal médico, deslocados, jornalistas e trabalhadores humanitários internacionais e reviu material gráfico publicado para tirar as conclusões.

“Pedimos outra vez á Turquia que acabe com as violações, responsabilize os outros autores e que proteja os civis que estão sob a sua alçada. A Turquia não pode fugir das suas responsabilidades e colocar nas mãos de grupos armados a delegação de crimes de guerra”, acrescentou Kumi Naidoo.

A Turquia começou, no dia 9 de Outubro, uma incursão militar no Nordeste da Síria para estabelecer uma denominada “zona de segurança”,numa área de 30 quilómetros de largura, de onde pretende expulsar as Forças Democráticas da Síria (FDS), uma aliança de milícias liderada pelas Unidades de Protecção Popular (YPG) que são vistos como terroristas pela Turquia.

O Departamento de Saúde da administração curda rejeitada por Damasco informou que desde o início da operação turca morreram, pelo menos, 218 civis, entre os quais 18 eram crianças, e 653 pessoas ficaram feridas.