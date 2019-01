Mundo

Acordo com União Europeia vai a votos no Parlamento britânico

A Primeira-Ministra britânica, Theresa May, enfrenta hoje os deputados no dia em que o acordo para o “Brexit” sobre a saída do Reino Unido da União Europeia vai à votação final no Parlamento, depois de um adiamento, em Dezembro, por receio de chumbo.

Theresa May pede apoio dos deputados apesar de reconhecer “insuficiências” no pacto

A questão da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte continua a ser um grande entrave para que o acordo seja aprovado pelo Parlamento.

Numa nova tentativa de convencer os deputados, a chefe do Governo britânico salientou ontem no Parlamento que o “Reino Unido nunca vai permitir o regresso de uma fronteira entre as Irlandas” e referiu que uma “fronteira física entre as Irlandas” a par da “independên-cia da Escócia é a verdadeira ameaça à nossa União”. Por isso apelou aos deputados britânicos para apoiarem o acordo estabelecido com a União Europeia.

Recordando que se o acordo for aprovado hoje, o Reino Unido terá “dois anos de negociações” para preparar melhor a sua saída do bloco europeu, May esclareceu o que, na sua opinião, está em jogo.

“Se em vez de sairmos sem acordo, se este Parlamento bloquear o Brexit, isso seria uma subversão da nossa democracia, dizendo às pessoas que nos elegeram para servir que não temos vontade de fazer aquilo que escolheram”. Admitindo que o acordo “não é perfeito”, a chefe do Governo considera que “quando escreverem livros de história, as pessoas vão olhar para a decisão da Câmara dos Comuns amanhã e perguntar se cumprimos com o voto do país para sair da União Europeia, se salvaguardámos a economia, a segurança ou a união ou se deixámos o povo britânico ficar mal”.

“Devemos fazer o que o povo britânico escolheu e construir um futuro melhor para este país, apoiando o acordo do Brexit amanhã”, realçou May.

Entretanto, o líder do Partido Trabalhista considera que Theresa May não conseguiu assegurar as “garantias legais pretendidas” e que “nada mudou” face ao acordo que tinha sido apresentado ao Parlamento em Dezembro. Pediu aos deputados para rejeitarem um “acordo que é claramente mau para este país”. Jeremy Corbyn e o partido da oposição britânica, o Partido Trabalhista, continuam a não se mostrar convencidos pelo acordo para o Brexit alcançado entre o Governo de Theresa May e a União Europeia. Se a Primeira-Ministra apelou ao apoio dos deputados ao acordo durante a sua intervenção no Parlamento, Jere-my Corbyn pediu exactamen-

te o contrário.

“Rejeitem o acordo que é claramente mau para este país. Durante os últimos dois anos de negociações caóticas, a Primeira-Ministra recusou ouvir-nos e não tentou uma única vez sequer trabalhar com o Parlamento para construirmos um acordo para o Brexit que o país apoie. Agora enfrenta uma derrota humilhante e culpa todos”, sublinhou.

Jeremy Corbyn argumentou que não houve alterações ao acordo que May levou ao Parlamento no mês passado. “Votar este acordo amanhã (hoje) vai ser como se tivéssemos votado o acordo em Dezembro”.

O líder da oposição afirmou que “não nos foram dadas as garantias legais necessárias que tinham sido prometidas. Nada mudou” e considera que a declaração política da Primeira-Ministra foi “muito vaga, diria até nebulosa”.

Numa antecipação a um eventual chumbo do Parlamento ao acordo, Corbyn fez uma declaração de intenções. “Se o acordo for rejeitado está na altura de eleições e de um novo Governo”, afirmou.