Acordo estipula criação de zona desmilitarizada

Renamo está a contestar resultados à tangente da Renamo

A Frelimo venceu as eleições autárquicas de Moçambique em 44 dos 53 municípios do país, de acordo com os dados oficiais ontem divulgados.

Desconhecem-se apenas os números da vila de Malema, no norte do país, ultrapassado o prazo legal para a publicação dos resultados pelos órgãos locais, após a votação realizada na quarta-feira.