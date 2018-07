Acordo nuclear com Teerão tem apoio da UE

Petro joga em Cabinda o comando do Girabola

Com hipóteses de isolar-se no comando do Girabola, em função da folga observada pelo 1º de Agosto, o Petro de Luanda, co-líder, 39 pontos, defronta o Sporting de Cabinda, às 15h00, no Estádio Municipal do Tafe, para a 22ª jornada da prova.