Mundo

Activista arrisca prisão por ultrajar bandeira nacional

A activista vietnamita Huynh Thuc Vy começa a ser julgada a partir de amanhã por ofender a bandeira nacional num protesto, arriscando-se a pena de prisão de três anos, informou a Organização Não-Governamental Human Rights Watch (HRW).

Fotografia: DR

Num comunicado, a HRW pede às autoridades vietnamitas que retirem as acusações contra a activista, que será julgada sob o artigo 276 do Código Penal num tribunal de Buon Ho, no sul da província de Dak Lak. Na véspera do Dia Nacional do Vietname, em Setembro de 2017, Huynh manchou a bandeira vietnamita com tinta branca para protestar contra o Governo e publicou uma foto no Facebook, com uma mensagem em que pedia respeito pelos direitos humanos.