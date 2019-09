Mundo

Activistas prosseguem a contestação

Milhares de activistas iluminaram as colinas de Hong Kong, quinta-feira à noite, com tochas, lanternas e ponteiros de 'laser', aproveitando as festividades tradicionais da cidade para reforçar a sua causa.

Fotografia: DR

As “festas de meados de Outono” celebram a época das colheitas e são um dos momentos mais celebrados em Hong Kong, quando as pessoas iluminam ruas e casas com lanternas coloridas.

Este ano, as festividades foram aproveitadas pelos activistas pró-democracia que há vários meses têm organizado manifestações nas ruas de Hong Kong a pedir mais autonomia e liberdade para esta antiga colónia britânica, devolvida à China, bem como a destituição do Governo local.

Milhares de activistas aproveitaram a data para se reunirem nos cumes de duas das colinas da cidade, formando longas cadeias de luz, com recurso a tochas, lanternas e até ponteiros de 'laser' direccionados para os prédios da metrópole.

A reunião de quinta-feira é o prelúdio de outras iniciativas marcadas para este fim-de-semana, apesar de a Polícia já ter anunciado estarem proibidas quaisquer manifestações. Apesar das proibições, os activistas anunciaram que pretendem fazer uma acção de protesto em frente ao consulado britânico.

Diversas organizações de estudantes também já declararam uma greve geral, com a duração de uma semana, a partir do primeiro dia de Outubro - dia em que se celebra o 70º aniversário da fundação da República Popular da China. Hong Kong atravessa a pior crise política, desde que a cidade foi devolvida pelo Reino Unido à China, em 1997, com manifestações quase diárias, muitas das quais degeneraram em confrontos violentos entre os activistas mais radicais e a Polícia.

Muitos comerciantes já começam a queixar-se do efeito desta crise, pelas quebras no negócio; vários hotéis apresentam quartos a preços de saldo, para contrariar a quebra do turismo; e o aeroporto da cidade tem registado paralisações temporárias, devido às sucessivas iniciativas para perturbar a circulação.