Mundo

Activistas soltos após detenção de uma semana

Os dois activistas raptados há uma semana em Bissau foram, ontem, libertados, disse o presidente da organização não-governamental (ONG) Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário Silva.

Fotografia: DR



Em declarações à Lusa, Augusto Mário Silva confirmou que eram dois activistas e não um, como inicialmente tinha anunciado. “Carlos Sambu e Queba Sane estavam detidos nas celas da segunda esquadra, que fica ao lado do Ministério do Interior”, precisou.



O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos considerou que se tratou de um “autêntico rapto” e exigiu explicações ao Ministério do Interior sobre as razões daquela “actuação inexplicável”. A ONG “insta também o Ministério Público a abrir um inquérito para determinar as circunstâncias em que os jovens foram raptados, e identificar os autores morais e materiais”.



Os dois jovens estão ligados aos elementos do actual poder em funções na Guiné-Bissau, e assumiam-se como “combatentes pela nova independência” do país em referência às lutas políticas que o seu grupo travou contra o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).