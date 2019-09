Actos de xenofobia forçam repatriamento de nigerianos

FMI revê previsões de crescimento em baixa

O crescimento económico da República Democrática do Congo (RDC) abranda para 4,3 e 3,9 por cento em 2019 e 2020, anunciou o Fundo Monetário Internacional (FMI) num comunicado citado ontem pela imprensa daquele país, em que o recuo é atribuído à queda dos preços do cobre e do cobalto, as matérias-primas que suportaram a expansão económica de 5,8 por cento em 2018.