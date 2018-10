Mundo

ADI anunciado vencedor

O partido Acção Democrática Independente (ADI) foi ontem anunciado vencedor das eleições legislativas são-tomenses de domingo, alcançando 25 assentos no Parlamento, seguindo-se o MLSTP-PSD, com 23 eleitos, de acordo com a Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

Militantes e simpatizantes do partido vencedor festejam a vitória alcançada nas urnas

Fotografia: DR

Os resultados provisórios das eleições foram anunciados na manhã de ontem, pelo presidente da CEN, Alberto Pereira, dos 55 assentos na Assembleia Nacional, a ADI, partido do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, obteve um total de 25 eleitos, com 32.805 votos.

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), liderado por Jorge Bom Jesus, conseguiu eleger 23 deputados, recebendo 31.634 votos.

Em terceiro lugar, com 7.451 votos, ficou a coligação formada pelo Partido da Convergência Democrática (PCD, segundo maior partido da oposição), a União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD) e o Movimento Democrático Força da Mudança (MDFM), com cinco mandatos.

O Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe elegeu dois deputados pelo distrito de Caué, no Sul do país. As restantes três forças concorrentes não conseguiram eleger nenhum deputado - Força do Povo (823 votos), Movimento Social Democrata - Partido Verde (499) e Partido de Todos os Santomenses (224 votos).

Registaram-se 2.351 votos nulos e 885 votos brancos.



Recontagem

O resultado eleitoral não deve ser suficiente para Patrice Trovoada renovar o mandato como primeiro-ministro, já que um entendimento com os deputados independentes lhe garantiria uma maioria relativa de 27 mandatos, contra os 28 eleitos da oposição - MLSTP e coligação.

Ontem mesmo, fez-se uma recontagem dos votos (não concluída até ao fecho desta edição), segundo analistas, uma forma de Patrice Trovoada ver alterada a situação. Havia denúncias de irregularidades na recontagem.

Entretanto, alguns incidentes marcaram o dia de ontem. A juíza Natacha Amado Vaz teve a sua viatura incendiada. A magistrada judicial é irmã da ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz.

Em 2014, a ADI conquistou 33 lugares no Parlamento, alcançando uma maioria absoluta, enquanto o MLSTP teve 16 lugares, o PCD cinco e a UDD um.

Alberto Pereira, o presidente da Comissão Eleitoral são-tomense revelou que a taxa de abstenção se situou nos 19,35 por cento, ou seja, votaram 80,65 por cento dos 97.274 eleitores inscritos.