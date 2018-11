Mundo

ADI apresenta João Álvaro Santiago para liderar o Governo

Victor Carvalho

Patrice Trovoada, líder da Acção Democrática Independente (ADI), vencedora das eleições legislativas de São Tomé e Príncipe, apresentou ontem ao Presidente Evaristo Carvalho o nome de João Álvaro Santiago como proposta para liderar o futuro Governo.

Patrice Trovoada, líder da Acção Democrática Independente (ADI)

Fotografia: DR

A indicação de João Álvaro Sobrinho surgiu na sequência da última reunião da comissão política da ADI, conduzida pelo secretário-geral do partido, Levy Nazaré.

Membro dessa mesma comissão política, João Álvaro Santiago desempenhou, em governos anteriores, o cargo de ministro da Educação, tendo já igualmente sido vice-governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Trata-se do segundo nome que a ADI apresenta para liderar o futuro executivo do país, tendo o primeiro, Olinto Dalio, declinado o convite para ser primeiro-ministro.

De recordar que o partido Acção Democrática Independente venceu as eleições legislativas de 7 de Outubro com maioria simples (25 em 55 deputados da Assembleia Nacional), enquanto o segundo partido mais votado foi o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), com 23 mandatos, seguido da coligação PCD-UDD-MDFM, com cinco. Estas duas forças da oposição assinaram um acordo pós-eleitoral com incidência parlamentar e com fins governativos, reclamando ter maioria absoluta (28 deputados) e garantindo assim sustentabilidade parlamentar, para viabilizar um Governo composto pelo que chamam de “nova maioria”.

Após as legislativas, o primeiro-ministro cessante, Patrice Trovoada, defendeu a necessidade de procurar acordos de regime com outras forças políticas, para dar expressão a um Governo de unidade nacional ou de base alargada.

Patrice Trovoada garantiu que não vai liderar um próximo Executivo, considerando que o seu afastamento visa facilitar o entendimento com outras forças políticas, mas afirmou que se manterá na presidência do partido até 2022.

A oposição tem garantido que não viabilizará no Parlamento um Governo liderado pela ADI, tendo apelado ao Presidente da República para que “queime etapas”, indigitando um Governo composto pela coligação MLSTP-PSD/ PCD-UDD-MDFM.

Por sua vez, a ADI tem sido intransigente e repetido estar à espera que Evaristo Carvalho cumpra a Constituição e que a chame para formar Governo.