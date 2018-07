Adiada a recepção de inscrições para eleições autárquicas

Petro perde oportunidade para reforçar a liderança

Ao aproveitar a folga do 1º de Agosto, por força da desistência do JGM do Huambo, o Petro de Luanda desfez ontem a partilha da liderança, ao empatar (1-1) diante do Sporting de Cabinda, no Estádio Municipal do Tafe, em partida referente à 22ª jornada do Girabola. Com este resultado, a formação petrolífera soma 40 pontos contra 39 da equipa militar, em segundo lugar.