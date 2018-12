Adolescente perde a vida electrocutado por phones

Atravessar o muro e pedir asilo

A hondurenha Johana Zapata olha para a extensão do muro enferrujado que avança pelo mar e atravessa toda a cida-de de Tijuana, no México, o ponto que escolheu para tentar uma saída de esperança. O muro é a sua prisão a céu aberto, divide o subdesenvolvimento do desenvolvimento, tanto de países quanto de possibilidades para as pessoas. Atravessar aquelas grades significa a esperança de uma nova vida, como reporta o jornal “Diário de Notícias”.