Mundo

Advogado de Donald Trump grava diálogo sobre suborno

A polícia federal dos Estados Unidos encontrou uma gravação de áudio em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece a conversar com o seu então advogado pessoal, Michael Cohen, sobre pagamentos para manter o silêncio de uma ex-modelo da Playboy sobre um suposto caso com o magnata.

“New York Times” revela áudio sobre conversas de Trump

Fotografia: DR

De acordo com o jornal “ The New York Times”, o áudio acabou descoberto pelo FBI durante uma operação de busca e apreensão no escritório de Cohen, em Abril passado. O advogado que gravou Trump já se afastou da defesa do Presidente.

O actual advogado do Presidente, Rudolph Giuliani, ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, admitiu que o seu constituinte discutira com Cohen, em 2016, um pagamento a Karen McDougal, mas negou que qualquer valor tenha sido desembolsado.

A ex-modelo diz ter tido um caso com Trump em 2006, o mesmo ano do suposto relacionamento sexual do republicano com a actriz pornográfica Stephanie Clifford.Trump já era casado com Melania na época, que acabara de ter o único filho do casal, Barron. Clifford recebeu 130 mil dólares pouco antes das eleições para ficar em silêncio, e o valor foi pago por Cohen, porém foi reembolsado pelo Presidente. Ainda assim, ele nega as relações extra-conjugais. A imprensa norte-americana diz que o advogado possui outras gravações de conversas com Trump, mas ainda não se sabe o teor desses supostos áudios.

Em Maio, depois de passar dois meses sendo questionado pela imprensa sobre a sua relação com a actriz Stephanie Clifford, conhecida no meio artístico como Stormy Daniels, o Presidente Donald Trump enfim admitiu que os dois firmaram um acordo financeiro, mediado pelo seu advogado, para que ela guardasse segredo sobre um suposto encontro entre eles.

Stormy Daniels afirma que ela e Trump tiveram um relacionamento entre 2006 e 2007, quando o republicano já estava casado com a hoje Primeira Dama Melania Trump.