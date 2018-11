Mundo

Advogados de Lula pedem “habeas corpus”

Os advogados de defesa do ex -Presidente do Brasil, Lula da Silva, entregaram um pedido de habeas corpus junto do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a alegação de falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro, depois de ter aceite o convite para ser ministro da Justiça, no Governo de Jair Bolsonaro.

Ex-Presidente é acusado de corrupção

Fotografia: DR

Os advogados de Lula acusam o juiz, de ter uma "relação de inimizade", referem que os mais recentes factos "não deixam qualquer dúvida sobre um posicionamento político antagónico, por parte do magistrado, com reflexos na actuação jurisdicional".

No mesmo sentido, a defesa solicita que os actos processuais relativos ao apartamento triplex de Guarujá sejam anulados, assim como, "todas as acções penais propostas a Luiz Inácio Lula da Silva, que estão ou estiveram à condução do juiz federal Sérgio Fernando Moro".

Sérgio Moro aceitou o convite do Presidente eleito, Jair Bolsonaro, para dirigir o Ministério da Justiça do Brasil, na quinta-feira, mostrou-se "honrado" com o convite, admitiu ter uma "forte agenda anti - corrupção e anti-crime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos".

O Presidente eleito, Jair Bolsonaro , nomeou para a equipa de transição um dos donos da AM4, a maior prestadora de serviços da sua candidatura, envolvida na polémica divulgação de 'fake news' (informações falsas) em massa pelo WhatsApp.

Marcos Aurélio é um dos 28 nomes, que foram publicados na segunda-feira no Diário Oficial da União, como membro da equipa de transição do novo Governo de Jair Bolsonaro, 22 nomes foram indicados pela transição e cinco pelo Governo de Michel Temer (actual Presidente do Brasil), por já serem funcionários públicos.

O empresário Marcos Aurélio participou ontem em Brasília na reunião da equipa com os outros futuros ministros do Governo do Presidente eleito Jair Bolsonaro.