Incinerados mais de 500 quilos de produtos diversos

Os serviços provinciais do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Inadec), na província do Cuanza-Sul, incineraram, no aterro sanitário da localidade do Cucra, no município do Sumbe, produtos diversos que tinham o prazo de caducidade vencido, recolhidos em vários estabelecimentos comerciais.