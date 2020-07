Aeroportos franceses vão testar passageiros de países de risco

Rafael Maria propõe jogos nos campos anexos

A assinatura de um acordo para a utilização dos campos de apoio do Estádio 11 de Novembro, no Distrito do Kilamba Kiaxi, para a disputa dos jogos dos campeonatos Sub-17 e Sub-20, em ambos os sexos, é uma das prioridades do candidato da lista A, Rafael José Maria, às eleições na Associação Provincial de Futebol de Luanda (APFL) para o quadriénio 2020/2024, que se realizam no próximo sábado, na sede do órgão reitor da modalidade.