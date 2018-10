Mundo

Afegãos votam amanhã para escolher os deputados

O Afeganistão organiza amanhã, com três anos de atraso, as terceiras eleições legislativas do país desde a invasão norte-americana em 2001, um pleito marcado pela violência, assassinato de dez candidatos e que supostamente não terá a participação de milhões de eleitores.

Fotografia: DR

Desde a invasão de 2001, que acabou com o Governo dos talibãs, o Afeganistão escolheu deputados em 2005 e em 2010. As eleições legislativas são consideradas um teste antes da eleição presidencial prevista para Abril.

Em causa estão 250 lugares no Parlamento, para os quais concorrem 2.500 candidatos. Apenas cerca de oito por cento destes candidatos são membros de partidos (mas concorrem a título individual), sendo a restante maioria candidatos independentes, grande parte deles procurando a reeleição, depois de terem sido escolhidos nas eleições de 2014.

As forças políticas rivais ligadas, uma ao Presidente Ashraf Ghani, e outra ao chefe do Governo Abdullah Abdullah, são as que mais influência exercem sobre muitos candidatos. O pleito legislativo foi marcado para Abril, adiado para Julho e finalmente para Outubro, a data-limite.

A organização parece caótica e precipitada. As autoridades têm dificuldade em encontrar fiscais e para distribuir o material eleitoral nos mais de cinco mil locais de votação. Entretanto um novo adiamento parece não ser opção.