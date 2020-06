Mundo

África do Sul adia reabertura das escolas por falta de condições

A ministra da Educação Básica da África do Sul , Angie Motshekga, pediu desculpas ao país, pelo adiamento forçado da reabertura das escolas a 1 de Junho, conforme havia anunciado há três semanas

Fotografia: DR

Motshekga revelou segunda-feira, em Rustenberg (província de North West), que após terem realizadas algumas visitas a diferentes estabelecimentos de ensino em várias províncias, os relatórios apresentados coincidiram em que as escolas não estavam prontas para retomar a actividade lectiva.

No pedido de desculpas, a governante lamentou igualmente o facto desta decisão ter surgido de forma tardia, justamente no dia em que as escolas deveriam reabrir, deixando alunos, pais, tutores e outros encarregados de educação descontentes.

Adiando o acto oficial para 8 de Junho, a ministra garante que esta semana será usada para operações de limpeza e criação de condições de prevenção contra a pandemia da Covid-19.

“O Conselho de Ministros da Educação considerou que seria arriscado o reinício das aulas no geral. É necessário mais tempo para avaliar esta situação”, complementou a ministra, após informar que só na noite de domingo é que se assumiu a posição final sobre o adiamento.

Depois de várias reuniões com as partes directamente ligadas ao ensino, prosseguiu, “chegou-se a conclusão de não se avançar com o programa de reabertura, porque nem todos os estabelecimentos de ensino estavam ao mesmo nível de prontidão e concluiu-se que muitas das escolas não estavam em conformidade com os protocolos de prevenção da Covid-19”.

Angie Motshekga reconheceu que o seu departamento não ajustou devidamente o processo ao momento que se vive, dando como exemplo que “os professores estavam prontos, mas as equipas de apoio não”.

“Houve atrasos na entrega de equipamentos de protecção individual. Não foi assegurado o abastecimento de água e produtos de higiene, e as questões do saneamento das escolas também contribuíram na decisão de adiar a reabertura”, pontualizou. A ministra Angie Motshekga havia anunciado que a partir do dia 1 de Junho (segunda-feira), os alunos da sétima classe (fim do ensino primário) e do 12º grau (último ano do ensino de base), retornariam às escolas e que os demais níveis seriam ajustados posteriormente.

Oportunidade para acelerar digitalização

O director responsável pelas alterações climáticas, gestão de recursos naturais e tecnologia na Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), Jean-Paul Adam, defende que a pandemia da Covid-19 representa oportunidades na área da tecnologia.

Durante a sua intervenção num seminário virtual (webinar), Jean-Paul Adam vincou que os países africanos devem lidar com as vulnerabilidades que perturbam a transformação digital e exemplificou com o alto custo das ligações à internet e as dificuldades na gestão da largura de banda.

De acordo com o comunicado distribuído pela UNECA, a Covid-19 trouxe uma grande perturbação à vida de todas as pessoas, mas apresenta também um conjunto de oportunidades na área da digitalização dos serviços e da comunicação.

A digitalização da banca foi também um dos temas em destaque na cimeira virtual organizada pela construtora Huawei, que organizou a Cimeira da Indústria dos Serviços Financeiros na África subsaariana 2020.

Na abertura do evento, a vice-presidente da Huawei para a região da África Austral, Liao Yong, disse que os avanços na tecnologia da informação apresentam oportunidades únicas para o sector bancário, especialmente porque 70% da população da região não tem uma conta bancária.

“Todos estes avanços vão ser críticos para permitir um sector bancário vibrante na África subsaariana; como podemos ver, a junção da curva de crescimento das indústrias de comunicação e dos serviços bancários é poderosa, mas a obtenção do máximo de ganhos depende da evolução do sector bancário para a era digital”, disse a responsável.