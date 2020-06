Mundo

África do Sul alcança 17ª posição mundial

A África do Sul registou, nas últimas 24 horas, mais 6.334 novos casos de Covid-19, o que eleva para 138.134 o total de infecções acumuladas, ocupando assim a 17ª posição mundial num universo de 215 países e territórios, noticia a Panapress.

Africa do Sul ressente do novo Corona Vírus

Fotografia: DR

Os novos casos representam contudo uma diminuição de 876 em relação ao dia anterior, perfazendo um balanço de 13.544 novas infecções em 48 horas.

A África do Sul está assim cada vez mais isolada, no continente africano, onde o segundo país mais afectado, Egipto, está na 23ª posição mundial com 65.188 casos e o terceiro (Nigéria) no 49º lugar com 24.567 infecções.

O Egipto detém todavia o maior número de vítimas mortais, em África, com 2.789 óbitos registados desde o início da pandemia, contra os 2.456 da África do Sul.

A quarta posição depois da Nigéria é detida pelo Gha-na, com 16.742, seguindo-se a Argélia (13.273), os Camarões (12.592), Marrocos (12.052), o Sudão (9.257), a Côte d’Ivoire (9.101), a República Democrática do Congo (6827) e o Senegal (6.586).

A África do Sul lidera igualmente nas recuperações, com 68.925 casos curados, contra 17.539 do Egipto, 10.100 dos Camarões, 9.371 da Argélia, 8.740 de Marrocos e 9.007 da Nigéria.

Ao todo, a Covid-19 já matou mais de 9.600 pessoas, no continente, perto de 382 mil infecções registadas, desde Março deste ano, das quais 182.567 pacientes recuperaram da doença.

A nível mundial, a doença acumula 504.420 óbitos em cerca de 10,251 milhões de casos confirmados dos quais perto de 5,558 milhões recuperados, desde o início da pandemia, em Dezembro de 2019, na China.

Os Estados Unidos continuam a liderar a progressão mundial da doença com cerca de 2,637 milhões de casos e 128.4337 óbitos confirmados até ontem de manhã.

O Brasil mantém-se em segundo lugar com um milhão, 345 mil casos e 57.658 mortes, e a Rússia em terceiro com 641.156 infecções e 9.166 óbitos. Seguem-se a Índia com 549.197 casos e 16.487 mortes, o Reino Unido com 311.151 casos e 43.550 óbitos e Espanha com 295.850 casos e 28.343 falecimentos.