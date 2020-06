Mundo

África do Sul com 7.210 novos casos em 24 horas

A África do Sul registou, nas últimas 24 horas, mais 7.210 novos casos de Covid-19, totalizando 131.800 infecções acumuladas, em três meses, noticia a Panapress.

África do Sul, a contaminação aumenta diariamente

Fotografia: DR

Os novos casos representam um aumento de 995 em relação ao dia anterior e perfazem um balanço de 13.425 novas infecções em 48 horas, mantendo o país na 18ª posição mundial, acima da China, do Qatar e do Canadá.

A África do Sul continua isolada no comando da doença, no continente africano, onde o segundo país mais afectado, Egipto, está na 24ª posição mundial com 63.923 casos e o terceiro (Nigéria) no 49º lugar com 24.077 infecções.

O Egipto detém todavia o maior número de vítimas mortais, em África, com 2.703 óbitos registados desde o início da pandemia, incluindo 83 nas últimas 24 horas.

De acordo com o Ministério da Saúde da África do Sul, o número diário de óbitos, no país, subiu para 73, sábado, contra os anteriores 48, totalizando agora 2.413.

Os 131.800 casos acumulados, desde o início da doença, Março último, incluem ainda 67.094 recuperações e 62.293 pacientes ainda activos.