Mundo

África do Sul sem registo de infectados

A África do Sul regista 116 casos do Covid-19, não constando um angolano entre os infectados, de acordo com nota distribuída pelos serviços de imprensa da Embaixada de Angola no país. A missão diplomática acrescenta ter criado, através dos sectores da Saúde e Consular, uma cadeia de comunicação, para acompanhar a evolução do quadro entre a comunidade.

Fotografia: DR

A Embaixadora Filomena Delgado, segundo a nota, recomenda à comunidade angolana obediência ao Protocolo da Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia e ao Plano de Contingência apresentado pelas autoridades sul-africanas, que é adoptado em função do alastramento da doença.

Entretanto, angolanos retidos na África do Sul clamam por uma solução para o retorno a Angola, uma vez que estão suspensas entradas e saídas do país. O mesmo pedido fazem cidadãos angolanos em Portugal.